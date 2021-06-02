وأضافت صحيفة "اكسبريس" أن ماركل مصممة على الاحتفاظ بلقبها الملكى على الرغم من خروجها كعضو بارز فى العائلة الملكية فى عام 2020، وفقًا لما ذكره هذا المصدر الذى لم تكشف الصحيفة عن إسمه أو عمله.
وقال المصدر إن الدوقة تخشى أن تقع "كارثة فى العلاقات العامة" إذا قررت الملكة تجريد الزوجين من ألقابهما الملكية، مشيرا إلى أن ماركل تشعر بالقلق من أن تعليقات زوجها الأخيرة حول العائلة الملكية قد تدفعهما إلى فقدان ألقابهما.
يذكر أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تم فيه إطلاق دعوة للأمير هارى للتخلى طواعية عن ألقابه الملكية، حيث أطلقت الليدى كولين كامبل، مؤلفة كتاب "ميجان وهارى: القصة الحقيقية" دعوة على الإنترنت دعت الدوق إلى مطالبة الملكة بإلغاء ألقابه الملكية حيث وقع الدعوة أكثر من 27.000 شخص.
وقطع الكاتب الصحفى بيرس مورجان خطوة أخرى إلى الأمام وحث الملكة على تجريد عائلة ساسكس (هارى وزوجته ماركل) من ألقابهما رسميًا.
وكتب فى عمود فى صحيفة "ميل أونلاين": "كما كتبت عندما أعلنوا فى يناير 2020 أنهم سيتخلون عن بريطانيا والواجب الملكى، كان على الملكة أن تجردهم من الألقاب فى ذلك الوقت وفورا، لم تفعل ذلك لأن هارى حفيدها الحبيب ولا تريد أن يُنظر إليها على أنها تسىء معاملته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة بريطانية: ميجان تطلب من هارى تخفيف حدة الهجمات خشية خسارة ألقابهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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