صحيفة بريطانية: ميجان تطلب من هارى تخفيف حدة الهجمات خشية خسارة ألقابهما

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل تخشى من الضربات الشديدة التى يسددها زوجها دوق ساسكس الأمير هارى للعائلة الملكية فى بريطانيا وتريد منه "تخفيف حدة الهجمات" وسط مخاوف من تجريد الزوجين من ألقابهما الملكية، حسبما زعم أحد المطلعين.





وأضافت صحيفة "اكسبريس" أن ماركل مصممة على الاحتفاظ بلقبها الملكى على الرغم من خروجها كعضو بارز فى العائلة الملكية فى عام 2020، وفقًا لما ذكره هذا المصدر الذى لم تكشف الصحيفة عن إسمه أو عمله.

وقال المصدر إن الدوقة تخشى أن تقع "كارثة فى العلاقات العامة" إذا قررت الملكة تجريد الزوجين من ألقابهما الملكية، مشيرا إلى أن ماركل تشعر بالقلق من أن تعليقات زوجها الأخيرة حول العائلة الملكية قد تدفعهما إلى فقدان ألقابهما.

يذكر أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تم فيه إطلاق دعوة للأمير هارى للتخلى طواعية عن ألقابه الملكية، حيث أطلقت الليدى كولين كامبل، مؤلفة كتاب "ميجان وهارى: القصة الحقيقية" دعوة على الإنترنت دعت الدوق إلى مطالبة الملكة بإلغاء ألقابه الملكية حيث وقع الدعوة أكثر من 27.000 شخص.

وقطع الكاتب الصحفى بيرس مورجان خطوة أخرى إلى الأمام وحث الملكة على تجريد عائلة ساسكس (هارى وزوجته ماركل) من ألقابهما رسميًا.

وكتب فى عمود فى صحيفة "ميل أونلاين": "كما كتبت عندما أعلنوا فى يناير 2020 أنهم سيتخلون عن بريطانيا والواجب الملكى، كان على الملكة أن تجردهم من الألقاب فى ذلك الوقت وفورا، لم تفعل ذلك لأن هارى حفيدها الحبيب ولا تريد أن يُنظر إليها على أنها تسىء معاملته".