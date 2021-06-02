ظل يسبح لمدة ساعة .. الطفل البطل ينقذ أباه وشقيقته من الموت

جدة - نرمين السيد - استطاع طفل لا يتعدى السبع سنوات أن يؤدى دورًا بطوليًا لينقذ أباه وأخته من الغرق بعد أن جرفهما التيار، حيث ظل يسبح لما يقرب من ساعة حتى وصل إلى الشاطئ لطلب المساعدة لهما.





ووفقًا لشبكى "سى إن إن"، تعرض الطفل تشيس بوست ووالده ستيفن وأخته أبيجيل إلى موجة قوية من التيار جرفتهم بعيدا عن القارب الذى كانوا فيه، أثناء خوضهم رحلة للسباحة فى نهر سانت جونز بولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة الماضية.

طلب الأب من ابنه تشيس السباحة إلى الشاطئ، بعد أن باءت بالفشل كل محاولاته لإنقاذ طفليه، وأثناء توجه الابن للشاطئ حاول ستيفن الوصول إلى ابنته التى كانت ترتدى سترة نجاة.

يقول الأب إنه أخبر ابنه بأنه يحبه قبل بدئه بالسباحة، مفسرًا ذلك بأنه لم يكن متأكدًا وقتها مما سيحدث، مشيرًا إلى أنه حاول التمسك بطفليه ولكن التيار جرف ابنته بعيدا.

وبعد ساعة من السباحة كان يستريح الابن فى منتصفها نجح فى الوصول إلى الشاطئ وتوجه لأقرب منزل لطلب المساعدة، فيما جرف أباه وأخته بعيدا عن موقع القارب بثلاثة كيلومترات، ولكن فرق الإنقاذ استطاعت العثور عليهما وإخراجهما من النهر.