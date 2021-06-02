نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى الكنيسة والبساتين للمتجه إلى المنيب.

ولفت صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات؛ لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى الدقى، ونصح بسلك مخرج شارع الجامعة أو شارع مراد، مضيفا أن الازدحام الذى يوجد بأعلى كوبرى 15 مايو للقادم من القاهرة إلى الجيزة لوجود سيارة معطلة هناك.

وكشف عن وجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان؛ لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

وتعمل الحركة المرورية بمحافظة القاهرة بشكل مرضى وطبيعى، ولكن للقادمين من شبرا ومعهد ناصر هناك بعض الأحجام المتفرقة من الساحل إلى السبتية، كما يوجد بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق للمتجه إلى الفنجرى ويفضل استخدام شارع مصر والسودان، وأحجام متفرقة بمطلع كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى كوبرى التجنيد ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة.

وقال إن الحركة المرورية بكوبرى أكتوبر تعمل بشكل مرضى ولم ينصح بتغيير أى مسارات، بالإضافة إلى بعض الكبارى الأخرى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.