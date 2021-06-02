فى صباحك ومطرحك.. أغرب المستشفيات فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد فى "صباحك ومطرحك" إلى أن الهدف الرئيسى من المستشفيات هو رعاية المرضى سواء كانوا بشر أو حيوانات، ولكن هناك مستشفيات تميزت بغرابتها، منها: -مستشفى للعلاج بالتكسير: تستهدف تفريغ طاقة غضب الفرد والضغط المتواجد بداخله، لذلك يقدموا أمامه الكثير من الأشياء لتكسرها. -مستشفى لرعاية الخفافيش: توجد فى إستراليا، وتقوم بتقديم عدد كبير من الخفافيش لتوفير العاية الصحية لهم والملابس الخاصة لهم ورعاية صغارهم. -مستشفى للدمى: تم إنشاء تلك المستشفى فى سيدنى بأستراليا، وهى مخصصة فى إصلاح الدمى التالفة. -مستشفيات العلاج بالضحك: تعتمد ذلك النوع من المستشفيات على تحسين الصحة النفسية من خلال الضحك. -مستشفى للمساج بالثعابين: يتم استخدام الثعابين كمساج لعلاج الصداع النصفى وتخفيف التوتر وتحسين تدفق الدم فى الجسم.

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