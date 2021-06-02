صور.. طرق ارتداء فساتين البحر على الشاطئ

جدة - نرمين السيد - ومن بين فساتين البحر التى يمكن ارتدائها فوق المايوه عند الجلوس على الشاطئ، الفساتين الكروشيه والتى تمنح لمرتديتها مظهر جذاب، وتختلف أشكالها منها الطويل الماكسى، أو الميدى، أو القصير، كما يمكن تنسيقه أيضاً مع قميص جينز وقبعة للحصول على إطلالة أنيقة على الشاطئ.

وتعتبر الملابس الخفيفة أهم ما يميز إطلالات الشاطئ للتجول فى أى مكان دون تردد، وتعد فساتين الشاطئ الشيفون خيار مثالى للمصيف دوماً، فهى تأتى بأشكال عدة تناسب مختلف أشكال الجسم.

كما يوجد فساتين للبحر التى تزيد من مرتديتها أناقة مثل الفساتين البوهيمية والمشجرة وهى لا تحتاج مجهود فى تنسيقها، ويمكن اختيار فساتين الشاطئ البوهيمية ذات الأكتاف المنسدلة، أو تلك التى تأتى بتطريزات يدوية، كما يمكنك إضافة لمسة من الأناقة بوضع حزام على منطقة الخصر لإظهار قوامك بشكل أكثر جاذبية.

ويمكن للفتيات الكيرفى اللجوء إلى اختيار فستان الشاطئ بقصة الـ Wrap، أو ذلك الذى يأتى بدون حمالات.