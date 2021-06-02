على غرار فيسبوك.. تويتر يستعد لإضافة ردود أفعال الايموجى لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - ويحمل ذلك التغيير 5 ردود أفعال الايموجى منها الإعجاب والابتهاج والتفكير والحزن والضحك، لاستكمال إمكانية إعادة التغريد الحالية.

وأوضحت جين مانشون وونج، باحثة التطبيقات ومقرها فى هونج كونج، أنه يسمح لمستخدمى تويتر الضغط فوق رمز القلب للإعجاب والإشارة إلى موافقتهم على تغريدة، بالإضافة إلى الضغط فوق إعادة التغريد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وأشار المتحدث باسم تويتر، إلى أن الهدف من ذلك التغيير والذى هو تعبير المستخدم عن حالته النفسية، موضحا أنه ومن المحتمل أن تكون تفاعلات الرموز التعبيرية على غرار فيس بوك قيد التطوير بالفعل فى تويتر، ولكن لن يتم نشرها.