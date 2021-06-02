صور- أبرز أزياء البرازيلية سابرينا ساتو

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جدة - نرمين السيد - ولم يلمع اسم سابرينا ساتو فى مجال الأزياء فقط بل انضمت لعالم التمثيل وحققت شهرة واسعة بعد مشاركتها فى العديد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم جراندى فيتوريا.
وتميزت سابرينا بتألقها فى العديد من المجالات، حيث اشتهرت بمشاركتها في برنامج بيغ برازيل 3 وتقديمها لبرنامج بانيتشو، وظهور صورها على أغلفة المجلات.
ولدت سابرينا فى 4 فبراير 1981 فى بلدة بينابوليس فى البرازيل لعائلة لبنانية سويسرية من ناحية الأب ويابانية من ناحية الأم.
وتحرص البرازيلية ساتو على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يقتربون إلى 30 مليون فرد، أبرز إطلالاتها وأزيائها.
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