فيديو- شاب صينى يشوى اللحم على عادم سيارته الفارهة مقابل 79 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وقام الشاب الصينى بتوجيه سيخ من اللحم أمام عادم السيارة التى من نوع لامبورجينى شديد السخونة، وذلك بالضغط على دواسة البنزين للمركبة وهى فى حالة وقوف، وفقا لموقع "أوديتى سنترال".
ونتج عن تصرف الصينى انفجار فى خزان تبريد المحرك مع عدم وجود وسيلة لتبريد المحرك، بسبب الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة، والضغط على دواسة الوقود دون حركة.
وأسفر عن ذلك تكلفة الشاب الصينى حوالى بـ 500 ألف يوان أى 79 ألف دولار أمريكى.
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