خلال أيام.. سامسونج تطرح «Galaxy A22»

جدة - نرمين السيد - يتم طرح هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A22" خلال أيام، حيث يأتى بشاشة 6.7 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED، وفقا لموقع "Gizmochina".
ويتمكن الهاتف من مقاومة الماء والغبار، كما يقدم الهاتف بكاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 2 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 16 ميجا بيكسل.
ويعمل هاتف Galaxy A22 من سامسونج بمعالج من نوع Snapdragon 480 SoC، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/4 و256/ 6 جيجابايت.
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