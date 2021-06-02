من الذهب والألماس.. صانع مجوهرات يهدى خاتم الدونات لشريكة حياته

جدة - نرمين السيد - وبسبب عشقها للدوناتس وتزامنا مع يوم الدونات الوطنى فى الولايات المتحدة، قام ستيفن ستون، بإهداء شريكته بخاتم خطوبة يشبه الدونات.

وصمم ستيفن الخاتم من الذهب عيار 18 ومرصعا بالألماس الأبيض، حيث يحتوى على دونات مصنوع من التوباز الأزرق والزمرد الأخضر والألماس الأصفر، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

ويبلغ سعر خاتم الخطوبة 3000 جنيه إسترلينى، ويمكن لأى مشترى الطلب على تصميم خاتم الخطوبة بأسعار تبدأ من 995 جنيه إسترلينى ويستغرق مدة من 3 إلى 4 أسابيع.

وأشار التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية، إلى أن محل المجوهرات العارض لخاتم الدونات، قدم عرض خاص عند شراء الخاتم، وهو الحصول على صندوق مجانى يحتوى على ستة من كعكات الدونات، مع خدمة التوصيل للمنزل، وذلك لتشجيع العملاء على الشراء والإقبال على الخاتم الجديد.