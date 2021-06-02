احذر.. استخدام hotspot تستهلك الكثير من بطارية هاتفك

جدة - نرمين السيد - يجعل hotspot هاتفك مركز نقطة اتصال صغير للأجهزة القريبة، ولم تستنزف تلك الميزة باقة الإنترنت فقط بل بطارية الهاتف أيضا.
وأكدت عدد من التقارير التقينة أنه عند استخدام الهوات سبوت، تستخدم البطارية أكثر بكثير مقارنة باستخدام الإنترنت العادى لأنها ترسل معلومات إلى الأجهزة المتصلة أثناء نقل البيانات من داخل وخارج شبكة "hotspot" الخاصة بها.
ويفضل عند استخدام تلك الميزة، الاستغناء عن المزايا الأخرى مثل إيقاف تشغيل أى شىء آخر وخفض نسبة السطوع وإيقاف الإشعارات وغيرها.
وأكدت التقارير أنه لم يتم استهلاك الإنترنت عند إبقاء hotspot على وضع التشغيل، ولكن عند استخدامها فقط مع أجهزة قريبة.
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