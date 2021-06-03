هواوى تطلق نظام تشغيل جديد للهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "هواوى تكنولوجيز" الصينية اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام التشغيل الخاص بها (هارمونى أو.إس) للهواتف الذكية، مع تطلع الشركة للتعافى من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة.





وبحسب "روسيا اليوم"، ستبدأ "هواوى"، فى طرح نظام التشغيل "هارمونى" فى طرازات معينة من الهواتف الذكية اعتبارا من مساء اليوم، حيث ستتيح للمستخدمين فرصة تغيير نظام التشغيل الحالى المعتمد أساسا على منصة أندرويد التابعة لجوجل. واستخدام (هارمونى أو.إس) يعنى أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل على نظام أندرويد. وتمنع العقوبات الأمريكية غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" من إمداد الطرز الجديدة من هواتف هواوى بالدعم الفنى أو السماح لها بالدخول على خدمة غوغل للهواتف المحمولة التى تعتمد عليها أغلب التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد.

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