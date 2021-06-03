للمرة الأولى.. خروج رائدان روسيان إلى الفضاء المكشوف

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، تعد هذه هى المرة الأولى التى يعمل فيها الرائدان أوليغ نوفيتسكى وبيوتر دوبروف، اللذان وصلا إلى المحطة الفضائية فى أبريل الماضى، فى الفضاء المكشوف ومن المتوقع أن تستمر المهمة حوالى 6 ساعات ونصف.
وسيقوم الرائدان بإعداد القطاع الفضائى الروسى لفك منصة الالتحام بيرس والتى سيتم استبدالها بمختبر "ناؤوكا" الفضائى متعدد الأغراض.
كما قام الرائدان باستبدال لوحة التحكم فى تدفق السائل، وتركيب أجهزة "تيست" و"فينوسليفوست" للاختبارات، بالإضافة إلى توصيل الهوائى "كورس" إلى مقصورة الانتقال لضمان التحام المركبة الروسية الجديدة بالمحطة.
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