هواوى تطرح أول ساعة ذكية بنظامها الجديد البديل لـ أندرويد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "ذا فيرج" المعنى بأخبار التقنيات، تحتوى "Huawei Watch 3" على عدة ميزات وإضافات جديدة تتضمن شاشة رئيسية مكونة من شبكة تطبيقات على غرار "watchOS" بدلاً من قائمة، كما تدعم مكالمات الفيديو بواسطة خدمة MeeTime الخاصة بـ "هواوى".

وذكر الموقع أن العمر الطويل لساعتها الجديدة، دليل على أن نظام التشغيل الخاص بها يختلف بشكل كبير عن إصدار هارمونى HarmonyOS الذى تدعمه أجهزة هواوى اللوحية الجديدة.

وتتضمن الساعة شاشة من نوع "OLED" بشكل دائرى وقياسها 1.43 إنش مع معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

ولا يحتوى تصميم هذه الساعة الذكية على إطار دوار حيث تمتد الشاشة من الحافة إلى الحافة، ولذلك يمكن للمستخدم أن يتحكم فيها من خلال تاج دوار، على غرار ساعة "آبل ووتش".

وطرحت الشركة "Huawei Watch 3" بنموذجين مختلفين، أحدهما كلاسيكى بالجلد، والآخر رياضى بحزام مطاطى، كما تتوفر أيضًا بنموذج النخبة ذى السوار المعدنى.

تتميز الساعة بالعديد من المستشعرات منها تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر Sp02، وتتبع النوم، كما أضافت الشركة فى هذا الإصدار مستشعرًا يمكنه تتبع درجة حرارة البشرة بشكل مستمر على مدار اليوم.

تدعم الساعة الساعة إجراء مكالمات صوتية مباشرة، ومكالمات فيديو وبها المئات من برامج التمرين المختلفة أيضًا، مثل الجرى وركوب الدراجات والسباحة، والتسلق.

وأعلنت هواوى أيضًا عن إصدار إضافى من الساعة وهو "Huawei Watch 3 Pro"، والذى يوفر توفر ما يبلغ خمسة أيام من عمر البطارية مع تشغيل 4G، وما يصل إلى 21 يومًا فى وضع عمر البطارية الطويل.