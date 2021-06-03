صور- فساتين تناسب المحجبات فى فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - وتتمتع الفساتين المنتشرة فى فصل الصيف بنقشتها المبهجة التى تضفى حالة من الانتعاش خلال ذلك الموسم.

وتعشق الفتيات ارتداء الفساتين خلال فصل الصيف، حتى أصبحت لا تخلو خزانة فتاة منها، ومن بين تلك الفتيات المحجبات اللواتى يمكن لهم الاستعانة بتلك الإطلالات منها:

-الفساتين ذات الأكمام المنفوشة:

يتميز ذلك النوع من الفساتين بالبساطة، وتعد مناسبة للخروجات التى تحتاجين فيها لارتداء ملابس كاجول خفيفة والثانى هو أنها تمنح إحساسا بالأناقة.

-الفساتين ذات القصة المتدرجة:

تتناسب مع صاحبات الكتف العريض ويمكن تنسيقها مع صندل ذو كعب متوسط، ويمنح مرتديته المزيد من الأناقة والحيوية.

-الفساتين الشيفون والحرير:

تلجأ الفتيات عند الذهاب إلى الأفراح والحفلات بارتداء تلك الفساتين، لتربع خامتها على عرش الأقمشة المستخدمة فى صناعة الفساتين، ومن الممكن الاستعانة بالتصاميم المنفوشة واللامعة للمناسبات.

-الفساتين القميصية:

يعد من أبرز صيحات الموضة التى ظهرت فى 2020، ويمكن ارتدائه كـ كاريدجان مفتوح، أو فستان واسع فوق المايوه.