بعد طرحه لجميع الهواتف.. «Clubhouse» يطور نفسه لضم الأعضاء دون دعوة

جدة - نرمين السيد - ولا يمكن لأى فرد الوصول إلى "Clubhouse" بدون دعوة للدخول، ولكن يسعى التطبيق حاليا لإلغاء نظام الدعوات، وفقا لما جاء فى موقع "PhoneArena".

وبعد طرح التطبيق لجميع المستخدمين بعد أن كان مقتصرا على أصحاب الهواتف التى تعمل بنظام ios وزيادة عدد المشتركين، قرر "Clubhouse" إلى استعداده لطرحه بشكل عام خلال صيف 2021 دون الحاجة إلى دعوة للانضمام.

ومن المفترض أن تزيد هذه الخطوة من تنزيلات أندرويد للتطبيق وستوفر أيضًا منافسة قوية للمنافسين مثل Twitter Spaces.

وحظى التطبيق على شعبية كبيرة منذ لحظة إطلاقه العام الماضى على أنظمة iOS، فبمجرد الدخول إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، كما أن لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.