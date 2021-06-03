صور- أزياء مكسيكية على طريقة عارضة الأزياء إليزابيث جوتييريز

جدة - نرمين السيد - ولدت إليزابيث جوتييريز فى كاليفورنيا من أبوين مكسيكيين، وكان لها 6 أخوات وأخ واحد، وعند بلوغها الخامسة من عمرها انتقلت إلى المكسيك وعاشت هناك.

وحققت إليزابيث شهرة واسعة فى عالم الأزياء والموضة، وأصبحت واحدة من أجمل عارضات الأزياء بالمكسيك.

ولم تلجم طموحها أو تقصر عملها فى مجال الأزياء والموضة، بل انطلقت لتشارك فى مجال التمثيل وتقدم العديد من الأعمال.

وتحرص المكسيكية على مشاركة متابعيها الذين يتخطون 2.6 مليون فرد عبر صفحتها على "إنستجرام"، بأبرز الإطلالات التى تنال إعجابهم.