«واتساب للأعمال» يطلق تحديثات لتسريع التواصل مع العملاء وتحسين الخدمات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة واتساب الأمريكية، التابعة لموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن تحديثات جديدة فى تطبيق واتساب للأعمال لتسريع التواصل مع العملاء وتحسين الخدمات المقدمة اليهم بشكل فورى.





وذكر بيان صادر عن الشركة، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات المؤتمر السنوى للمطورين وأصحاب الأعمال نظمته شركة "فيسبوك" أن التحديث الجديد لـ"واتساب" الأعمال سيشمل الدخول على منصة الأعمال فى مدة لا تستغرق سوى 5 دقائق بدلا من الوقت السابق التى كانت تستغرقه والدى يصل إلى أسابيع لبدء خدمه المنصة الخاصة بهذه الأعمال.

وتمكن التحديثات الجديدة أيضا من إظهار قائمة بالمنتجات التى يبحث عنها العميل ويمكن من خلالها اختيار المنتج المطلوب بدون الحاجة إلى الكتابة، كما سيكون هناك بيانات خاصة بوجود المنتجات فى الأسواق أو إتاحة معلومات أكبر عن المنتجات المتاحة للعملاء.