بالذكاء الاصطناعى.. علماء يصممون قاربا طائرا

جدة - نرمين السيد - ويعمل الذكاء الاصطناعى بالقارب برفعه فوق مستوى سطح المياه، ما يقلل من احتكاك الماء.

وتسمى المركبة بـ "Candela C-7"، ويبلغ المدى البعيد لدى القارب 50 ميلا بحريا، وهو قادر على تقليل احتكاكه بالمياه بنسبة تصل إلى 80% عن طريق الارتفاع من الماء إلى وضع القارب المحلق، وفقا لصحيفة الديلى ميل البريطانية.

وأصبح ذلك القارب قادرا على المنافسة مع غيره الذى يعمل الوقود الحفرى، وأوضحت الشركة مدى سهولة قيادتها، لتوفر فيها نظام الرقائق الذى يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر فى C-7 تجربة قيادة سلسة للغاية، حتى فى الظروف المتقطعة.

وأشارت الشركة إلى أن التصميم بمساعدة الكمبيوتر ساهم فى سهولة قيادته خلال الطقس السىء، وبالرغم من أنها خفيفة ولكنه مازالت تتمتع بصلابتها وقوتها.

وتحتوى أدوات التحكم فى المركبة، التى تتضمن واجهات شاشة تعمل باللمس، على اتصالات بالسحابة، مما يسمح بالتحديثات اللاسلكية والخدمة عن بُعد للحفاظ على أداء C-7.