حفرة تثير الفزع بين سكان المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقلق سكان إحدى المناطق النائية وسط المكسيك بسبب توسع حفرة، تكبر عشرات الأمتار ويزداد عمقها يوميا، وفقا لما جاء فى "يورونيوز". وظهرت تلك الحفرة فى ولاية بويبلا وسط البلاد نهاية الأسبوع الماضى، وتستمر فى اتساعها حتى تكاد أن تبتلع البيوت وسكانها. وأشار أحد سكان تلك المنطقة إلى اتساع الحفرة من 30 متر حتى 80 متر مما تهدد بابتلاع البيوت.

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