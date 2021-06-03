جدة - نرمين السيد - وبمجرد طرح أبل تحديث "iOS 14.6" أقبل الكثير من مستخدمى أيفون على تثبيته عبر هواتفهم للاستمتاع بمزاياه.
ولكن أبلغ الكثير عن مشكلات استنزاف شديد للبطارية منذ تثبيت تحديث البرنامج الجديد.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الاستنزاف فى البطارية لم يكن واضحا، وتوقعوا بأن تطبيق Podcast يستهلك الكثير من الطاقة بينما يلقى البعض باللوم على تطبيق الموسيقى، فيما لم تعترف الشركة حتى الآن بمشكلات استنزاف البطارية الناتجة عن آخر تحديث للبرنامج وتسعى لإصلاح المشكلة.
يذكر أن تحديث "iOS 14.6" كان يوفر المزيد من المميزات لتطبيق "Podcasts" والتى تأتى مع نظام اشتراك جديد، بالإضافة إلى ميزة لـ "AirTag"، الصوت المكانى ودعم Dolby Atmos.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أسبوع من تحديث iOS 14.6.. شكاوى بسبب استنزاف البطارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.