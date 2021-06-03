بعد أسبوع من تحديث iOS 14.6.. شكاوى بسبب استنزاف البطارية

جدة - نرمين السيد - وبمجرد طرح أبل تحديث "iOS 14.6" أقبل الكثير من مستخدمى أيفون على تثبيته عبر هواتفهم للاستمتاع بمزاياه.

ولكن أبلغ الكثير عن مشكلات استنزاف شديد للبطارية منذ تثبيت تحديث البرنامج الجديد.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الاستنزاف فى البطارية لم يكن واضحا، وتوقعوا بأن تطبيق Podcast يستهلك الكثير من الطاقة بينما يلقى البعض باللوم على تطبيق الموسيقى، فيما لم تعترف الشركة حتى الآن بمشكلات استنزاف البطارية الناتجة عن آخر تحديث للبرنامج وتسعى لإصلاح المشكلة.

يذكر أن تحديث "iOS 14.6" كان يوفر المزيد من المميزات لتطبيق "Podcasts" والتى تأتى مع نظام اشتراك جديد، بالإضافة إلى ميزة لـ "AirTag"، الصوت المكانى ودعم Dolby Atmos.