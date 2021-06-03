للتجارب.. ناسا ترسل حيوانات مجهرية إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وترسل ناسا 128 حيوان مجهرى من نوع الحبار الصغير المضيئ حيوياً، و5000 من حيوانات "بطىء الخطو" الدقيقة للغاية.

وأوضحت ناسا أنه من المقرر إطلاق تلك الحيوانات على متن صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا، وذلك من قبل شركة "سبيس إكس".

وتستهدف ناسا إخضاع تلك المخلوقات المجهرية لتجارب مختلفة، وفقا لـ "مونت كارلو الدولية"، حيث ينتج الحبار الذى يبلغ طوله 3 ميللمتر، ضوءا داخل أجسامهم، ولكن هذه الظاهرة ناتجة عن البكتيريا الحيوية الموجودة فى جسمها، وذلك لدراسة العلاقة بين البكتريا والحبار لمعرفة مدى الاستفادى من تأثير الميكروبات.

وستخضع بطيئات الخطو أيضاً للتجارب من أجل تحديد كيف تحصل على قدراتها غير العادية فهى قادرة بالفعل على تحمل الإشعاع القوى ودرجات الحرارة القصوى ويمكنها حتى البقاء على قيد الحياة فى فراغ الفضاء.