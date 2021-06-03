24 يونيو.. مايكروسوفت تعلن عن الجيل التالى من Windows

جدة - نرمين السيد - وكشفت مايكروسوفت عن الموعد الذى تعلن فيه عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الحاسب "ويندوز"، وهو يوم 24 يونيو الجارى.

ولكن لم تكشف مايكروسوفت عن أى تفاصيل حول الترقيات والميزات الجديدة التى سيقدمها الجيل التالى لنظام ويندوز.

ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث أقرب لإصدار Windows 11 من نظام التشغيل، حيث أشارت مايكروسوفت فى شهر مايو، إلى أن الشركة تستعد لإحداث ثورة فى منصة Windows UX على مدار السنوات القادمة.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة، إلى أن الإصدار الجديد من نظام ويندوز سيتضمن تغييرات جوهرية فى مستكشف الملفات الخاص بالنظام وقائمة البداية، كما صرح بأن الإصدار الجديد قد يعرف باسم "صن فالى".