فى خطوات سهلة.. طريقة تحضير دجاج البروستد

جدة - نرمين السيد - ومع انتشار كورونا، لجأ الكثير إلى طهى الأطعمة المتواجدة بالمطاعم فى المنزل، لذا لتحضير وصفة البروستد المقرمش نحتاج إلى:

-4 أكواب من اللبن.

-2 ملعقة كبيرة من ثوم البودرة.

-ملعقة كبيرة من البابريكا.

-3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

-دجاجتان وتقطيعهم 16 قطعة.

-2 بيضة.

-كوب ونصف من الماء.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-2 ملعقة صغيرة من بهار الدجاج.

-زيت غزير للقلى.

طريقة التحضير:

يخلط 2 كوب وثلث من اللبن مع 2 ملعقة كبيرة بودرة الثوم وملعقة البابريكا وملعقتان صغيرتان ونصف من الفلفل الأسود وبهارات الدجاج فى وعاء.

وفى وعاء آخر يجب مزج البيض مع الماء والملح وكمية اللبن المتبقية وباقى كمية الفلفل الأسود.

وبعدها نحتاج لغمس قطع الدجاج فى خليط من البيض ثم خليط اللبن، وتسخين الزيت فى مقلاة واسعة على نار عالية 375 درجة، وتقلى قطع الدجاج حتى تنضج وتقرمش من كل الجهات.

ثم توضع الدجاج فى طبق على ورق المطبخ وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية والصلصة المفضلة لديك حسب الرغبة.