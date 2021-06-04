فيديو.. خالد الجندى: لسنا رجال دين ولا يوجد كهنوت فى الإسلام

جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة "شيخ السلطان" تعنى شيخ القانون أى خدمة له وهو دور للجميع وليس للمشايخ فقط بل للقضاء ورجال الأمن وما شابه وهذا ليس "تطبيل" فلا أحد يجامل فى دين الله، مشددًا على أنه لا وسيط بين الإنسان وخالقه لكنه يدعو إلى الله.

وأضاف إنه "مترجم" أى يترجم الكلمات حتى يفهمها الآخرين لأن هناك من لديهم قدرة على فهم المعانى وذلك بسبب دراسته الأزهرية التى أهلته وغيره لذلك، متعجبًا فى الوقت نفسه من أن بعض المتسلفة طبقوا آيات الشرك على أحباب آل البيت واعتبروا أى شخص يدعو لمحبة الله أنه وثنى.

استكمل خالد الجندى أن الحلال بين والحرام بين فلو شاهد الإنسان شخص يأمر بالقتل أو يبيح ما حرم الله فهذا ليس من دين الله، متابعًا أن السوشيال ميديا مليئة بأشياء "خطيرة" وأفكار كاذبة ومدلسة يروجها البعض ويدلسوا بها على العوام.