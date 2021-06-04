فيديو.. فستان زفاف الأميرة ديانا يظهر لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وتميز الفستان بذيله المرصع بالترتر بطول حوالى 8 أمتار، حيث ملأ الممر الذى مشت عليه الأميرة.

وأقرض ولداها الأميران وليام وهارى فستان زفاف والدتهما من أجل معرض "النمط الملكى قيد التصنيع"، حيث يضم المعرض أيضًا رسومات وصورا وأردية مصممة لثلاثة أجيال من نساء العائلة المالكة، ومن بينهم الأميرة مارغريت والملكة الأم.

يذكر أن الأميرة ديانا، رحلت عن عالمنا فى حادث مأساوى، فى 31 أغسطس من عام 1997، عندما كانت فى عطلة مع عشيقها، الملياردير دودى الفايد، حيث تحطمت السيارة التى كانا فيها فى نفق بباريس.

وأدى تحطم السيارة إلى مقتل دودى والسائق على الفور، فيما أعلنت وفاة الأميرة فى المستشفى فى الساعة الرابعة صباحا.