تحديثات جديدة فى متصفح Firefox

جدة - نرمين السيد - وجاءت نسخة Firefox 89 الجديدة بتعديلات ملحوظة من حيث تصميم المتصفح بشكل عام، إذ تغيير شكل واجهة التشغيل كثيرا، وأصبحت أيقونات علامات التبويب على الشريط العلوى أكبر وأكثر وضوحا، وباتت كأنها عائمة على الشريط، وأصبح المستخدم قادرا على تحريك هذه التبويبات وترتيبها بالطريقة التى تجعل تصفحه للإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.
وحسب روسيا اليوم، اجتمعت أزرار الأدوات الإضافية فى قائمة واحدة، فى شريط العناوين، واختفت منه الأزرار التى قلَما يستعملها المستخدم، وظهرت فيه أزرار تسهل التحكم بعملية التصفح وتركز على العناصر الأكثر أهمية.
كما ظهرت فى التحديثات الجديدة أزرار خاصة تساعد المستخدم على تكبير وتصغير الصفحات أثناء الاستخدام.
وتساعد النسخة الجديدة، على كشف المواقع الغير آمنة، حتى لا يتم اختراق البيانات، الأمر الذى حظى بإشادة واسعة.
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