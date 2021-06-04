Honor 50.. مواصفات أحدث هواتف 2021

جدة - نرمين السيد - وتميزت هواتف Honor 50 بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكذلك كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوتوجرافية 2x ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.
وبحسب موقع Gizmochina جاء الهاتف بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وبدقة + 1.440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع دعم تقنية + HDR10، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.
وحصلت هواتف Honor 50 على شحن لاسلكى سريع بقوة 100 واط، مع شحن سريع سلكى 66 واط، مما يعنى أن الهواتف ستسطيع الشحن بنسبة 100 % فى وقت قياسى.
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