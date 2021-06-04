صور.. العثور على قرية سحرية فى غابة بويلز

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جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، تضم القرية 30 مبنى وهيكلا إبداعيًا، بمثابة نسخة طبق الأصل من المبانى الإيطالية الشهرية.
كما تتزين القرية المكتشفة حديثا بـ جسر ريالتو من البندقية بطول 6 أقدام، وكاتدرائية دومو من فلورنسا مصغرة، مع برج بيزا المائل المصغر.
وتم بناء النسخ الصغيرة التى عثر عليها داخل القريةعلى مدار 25 عاما من قبل المزارع الراحل مارك بورن وزوجته موريل بجوار كوخهما الذى يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر بالقرب من قرية كوريس فى جويند، شمال ويلز.
وتواجه القرية الدمار، حيث اكتشفت فى حالة سيئة، بسبب عوامل الطبيعة، إلا أن السلطات بدأت فى الاستعداد لترميمها وإعاتها لطبيعاتها.
ومن المقرر أن تستغرق القرية نحو 10 سنوات لإعادتها لطبيعتها، حسب عدد من الخبراء، والذين نصحوا بالبدء الفورى فى الترميم.
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