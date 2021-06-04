هواوى وتيمينوس تعلنان عن اتفاقية شراكة تقنية

جدة - نرمين السيد - وتُعد شركة تيمينوس أول موفر برامج مصرفية أساسى معتمد من خلال البنية التحتية لشركة هواوى وسحابة هواوى العامة.
ومن الناحية الجغرافية، تغطى الشراكة آسيا مع التركيز بشكل خاص على الصين وتشمل أيضًا إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
كما تجمع الشراكة بين الاستضافة السحابية الشاملة، والتنفيذ، والقوة التكاملية لشركة هواوى وقوة صناعة تيمينوس فى مجال البرمجيات المصرفية الرائدة، ويغطى نطاق الشراكة المبيعات والتسويق والتنفيذ والتدريب.
كما ستساعد شركة تيمينوس وشركة هواوى، معًا، البنوك من جميع الأحجام على الذهاب إلى السوق بشكل أسرع، وفتح نماذج أعمال جديدة، وتحقيق نسب التكلفة أو الدخل الرائدة فى هذا القطاع.
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