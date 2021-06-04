بكاميرا HD.. مميزات خيالية فى حاسب هواوى الجديد

جدة - نرمين السيد - وتميز الحاسب بهيكل من المعدن والبلاستيك بأبعاد (2865/184.7/6.7) ملم، وزنه 609 جرامات، ومجهز بشاشة OLED بمقاس 12.6 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بكسل.
ويعمل الجهاز الجديد لـ هواوى بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0، ومعالج Kirin 9000E 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP22، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.
ضم الحاسب أيضًا كاميرا أساسية، ثلاثية العدسة بدقة (13+8+2) ميجابيكسل، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل لها القدرة على توثيق فيديوهات HD بمعدل 30 إطارا فى الثانية.
وتم تجهيز MatePad Pro 12.6 بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكى للكتابة والرسم على الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 10.050 ميلى أمبير.
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