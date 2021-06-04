عندما تبدأ الحياة الزوجية بالثقة.. إشادات واسعة بقائمة منقولات عروس بلقاس

جدة - نرمين السيد - أثارت صورة قائمة منقولات زوجية، تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية، وعليها عبارة واحدة فقط "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله فى كريمتنا"، جدلا واسعا بين المصريين والعرب، حيث لاقت إعجاب الملايين وخطفت قلوبهم.





تفاصيل القصة جاءت خلال عقد قران شاب مصرى يدعى محمد على المعداوى، من محافظة الدقهلية، شمال البلاد، حيث فوجىء بوالد خطيبته مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف، يرفض كتابة قائمة منقولات ويصر على كتابة هذه العبارة فقط، طالبا من العريس أن يوقع عليها فى واقعة ولفتة نادرا ما تحدث فى مصر.

وأشاد مئات المستخدمين عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بما فعله الأب وتصرفه الحميد تجاه قائمة المنقولات الزوجية، التى اعتبروها أنها أثقلت ديون الكثير من البيوت، خاصة فى بداية الحياة الزوجية.

وقال لمياء: "أغلى قائمة منقولات زوجية.. اكتفى والد العروس بكتابة عبارة يوصى بها خطيب نجلته بالحفاظ عليها".

وأضاف حسن أبو سنة: "نقول لهم من قلوبنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير وعلى خير".

وكتبت عزة: "ده كلام الناس ولاد الأصول، بابا قال نفس الكلام لزوجى، قاله قايمة إيه يابنى دا جواز، مش بيعة وشروة".

كما تفاعل أيضا العرب مع القائمة، حيث علق الإماراتى عثمان الحسينى: "فى مصر أب يرفض كتابة قائمة منقولات زوجية لابنته وكتب من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. عندما تبدأ الحياة الزوجية بالثقة".

وقال والد العروس فى تصريح لـ"دوت الخليج"، إن الهدف الرئيسى هو اختيار زوج صالح لها، يصونها ويحافظ عليها، مؤكدا أن حفظ حقها لم يكن أبداً بالأشياء التى تكتب فى أوراق، لكن حقها هو اختيار شخص لها، يعرف أنها أغلى من أى شىء يتم التوقيع عليه.

أما العروس "مريم" فتشير إلى أن والدها أكد لها أنه لم يكتب قائمة منقولات، مبينة أنها أيضا كانت ترفض ذلك قائلة: "إحنا فى مجتمع شرقى، فكان حديثى مع والدى أن هذا القرار لن يتقبله الكثير، ولكن بعد قرار والدى شاهدت رد فعل الجميع، وأثبت لى أنها أغلى قائمة منقولات فى مصر".