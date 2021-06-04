أمازون تدعم مشروع قانون لتقنين الحشيش فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه سيفضى إلى تنظيف السجل الجنائى لمدانين كثيرين فى هذه القضايا، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وشرّعت ولايات أمريكية عدة الحشيشة، لكنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالى.

وقال ديف كلارك رئيس العمليات العالمية لـ"أمازون" فى منشور على مدونة "نأمل أن تحذو الشركات الأخرى حذونا وأن يتحرك السياسيون بسرعة لتمرير هذا القانون".

وأضاف: "فى الماضى، على غرار أرباب عمل آخرين كثر، استبعدنا أشخاصا كثيرين من المناصب فى أمازون إذا ثبت تعاطيهم الماريجوانا"، لكن "نظرا لتطور القوانين فى ولايات مختلفة من البلاد، لن نضمّن الماريجوانا بعد الآن فى برامجنا الواسعة لفحص المخدرات".

بدلا من ذلك، وكما الحال مع الكحول، سيُرغم العمال على الخضوع للاختبار فقط فى حالة وقوع حادث.

وتؤكد مجموعات حقوقية ومسؤولون محليون أن حظر الحشيشة يؤثر بشكل غير متناسب على مجتمعات السود والمنحدرين من أمريكا اللاتينية.

ووقّع حاكم ولاية نيويورك قانونًا فى مارس يسمح بتعاطى الماريجوانا لغايات الترفيه، لتنضم إلى 14 ولاية أمريكية أخرى سلكت هذا المسار.