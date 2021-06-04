تطبيق منقلة.. طلاب إعلام حلوان يستهدفون تسهيل الوصول للمنصات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان للحملة الطلابية القائمة على التطبيق، إلى أن الهدف من التطبيق هو التسهيل على المواطنين للوصول للمنصات الحكومية بتجميعها فى مكان واحد. كما يشمل التطبيق مبادرات مجانية تساعد المواطنين على التحول للحياة للرقمية بشكل أسرع.

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