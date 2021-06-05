ستمنح المستخدمين ميزات إضافية .. تويتر تعلن عن أول خدمة مدفوعة

جدة - نرمين السيد - وستكون الخدمة متوفرة فى الوقت الحالى على الأقل فى كل من أستراليا وكندا، وستتيح إمكانية التراجع عن تغريدة بعد نشرها مقابل رسوم شهرية.

ويطلق على الخدمة الجديدة اسم "تويتر بلو"، وستمنح المستخدمين فرصة 30 ثانية بعد نشر تغريداتهم، لاتخاذ قرارهم بتصحيح التغريدة أو إعادة النظر فى مضمونها.

كما تمنحهم الخدمة خيار وضع إشارة مرجعية على التغريدات وتنظيمها فى مجلدات، بحيث يمكن العثور عليها بسهولة عند العودة إليها مرة أخرى.

وبحسب مسؤولين فى شركة تويتر، فإن الميزات التى تم توفيرها فى "تويتر بلو" جاءت استجابة لتعليقات وطلبات المستخدمين.