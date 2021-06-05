جدة - نرمين السيد - وستكون الخدمة متوفرة فى الوقت الحالى على الأقل فى كل من أستراليا وكندا، وستتيح إمكانية التراجع عن تغريدة بعد نشرها مقابل رسوم شهرية.
ويطلق على الخدمة الجديدة اسم "تويتر بلو"، وستمنح المستخدمين فرصة 30 ثانية بعد نشر تغريداتهم، لاتخاذ قرارهم بتصحيح التغريدة أو إعادة النظر فى مضمونها.
كما تمنحهم الخدمة خيار وضع إشارة مرجعية على التغريدات وتنظيمها فى مجلدات، بحيث يمكن العثور عليها بسهولة عند العودة إليها مرة أخرى.
وبحسب مسؤولين فى شركة تويتر، فإن الميزات التى تم توفيرها فى "تويتر بلو" جاءت استجابة لتعليقات وطلبات المستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستمنح المستخدمين ميزات إضافية .. تويتر تعلن عن أول خدمة مدفوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.