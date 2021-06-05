جدة - نرمين السيد - وجاء حاسب Galaxy Book Go 5G الجديد بهيكل أنيق ونحيف وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والبلاستيك، ومجهز بشاشة TFT بمقاس 14 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (1920/1080) بيكسل. ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Snapdragon 8cx Gen 2.5 المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائى LPDDR4x بسعات 6 و8 جيجابايت، وأقراص تزين داخلية Eufs بسعة 128 جيجابايت، حسب روسيا اليوم. تميز الجهاز أيضًا بمكبرات صوت ممتازة وتقنيات Dolby Atmos ، ونظام تشغيل Windows 10 Home مع واجهات تشغيل مميزة، ومايكروفونات وكاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تعلن عن حاسب محمول متطور يعمل مع شبكات 5G على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.