زوجة تفاجئ زوجها بعد حرق جثمانها فى الهند

جدة - نرمين السيد - وبعد انتهاء عزاء الزوجة، تفاجأ الرجل الهندى، بدخولها عليه المنزل، ليكتشف فيما بعد أن الجثة التى حرقها لم تكن لزوجته، حيث سلمته المستشفى جثة أخرى، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.
وسلمت مستشفى فيجاياوادا فى ولاية أندرا براديش، الرجل الهندى جثة زوجته مغطاة داخل كيس دفن، ليتولى حرقها بعد وفاتها إثر الإصابة بفيروس كورونا، حسب العادات فى بلاده.
ومن شدة حزنه على فراق زوجته، لم يتمكن من التحقق من الجثة، وشرع فى إجراءات الدفن مباشرة.
وتبين أن الجثة التى أحرقها الزوج غادايا لم تكن لزوجته «موثيالا»، حيث أخبرته المستشفى بأن زوجته كان قد تم نقلها إلى جناح آخر قبل زيارته لها.
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