معهد الفلك: غرة شهر ذو القعدة الجمعة المقبل.. وعدته 29 يوما

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، اليوم، إن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة فى الساعة الـ 12 و53 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 شوال الحالى الموافق 10 يونيو الحالى (يوم الرؤية).
وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب الشمس بـ 5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق فى كوالالمبور بماليزيا.
وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح مابين (9 - 12 دقيقة)، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح مابين (5 - 17 دقيقة).
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