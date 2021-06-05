تجاوزت الـ 50.. دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع طقس العرب، والذى نقلت عنه "سبوتنيك"، سجلت محطة رصد النويصيب (منطقة بمحافظة الأحمدى الواقعة جنوب العاصمة الكويت) 50.7 درجة مئوية وهى أعلى درجة حرارة تسجل اليوم فى العالم. وسجلت محطة رصد مدينة العميدية بمحافظة خوزستان جنوبى إيران المركز الثانى بـ 49.9 درجة مئوية. فيما سجلت ولاية عبرى فى سلطنة عمان ثالث أعلى درجة حرارة مسجلة لهذا اليوم على وجه الأرض، وبلغت 49.6 درجة مئوية.

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