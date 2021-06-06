جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، والذى نقلت عنه "سبوتنيك"، أن تلك الاتفاقية ستتمكن من خلالها الشركات التى تدير متصفحات الإنترنت الأشهر فى العالم، من تطوير نظام أساسى لتحديد أو تنسيق امتدادات المتصفحات بصورة مشتركة، خاصة ما يرتبط بواجهات برمجة التطبيقات والأذونات.
ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمنع بشكل مثالى ظهور الامتدادات الضارة بصورة كبيرة من متصفحات الإنترنت.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم توقيع المسودة النهائية للاتفاقية تلك، خلال الأيام المقبلة، بعد إجراء تعديلات عليها من قبل الشركات التى تدير متصفحات الإنترنت الأشهر فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاقية بين أبل وجوجل ومايكروسوفت وموزيلا تؤثر على الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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