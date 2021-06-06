اتفاقية بين أبل وجوجل ومايكروسوفت وموزيلا تؤثر على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "إنغادجيت" التقنى المتخصص، والذى نقلت عنه "سبوتنيك"، أن تلك الاتفاقية ستتمكن من خلالها الشركات التى تدير متصفحات الإنترنت الأشهر فى العالم، من تطوير نظام أساسى لتحديد أو تنسيق امتدادات المتصفحات بصورة مشتركة، خاصة ما يرتبط بواجهات برمجة التطبيقات والأذونات.

ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمنع بشكل مثالى ظهور الامتدادات الضارة بصورة كبيرة من متصفحات الإنترنت.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم توقيع المسودة النهائية للاتفاقية تلك، خلال الأيام المقبلة، بعد إجراء تعديلات عليها من قبل الشركات التى تدير متصفحات الإنترنت الأشهر فى العالم.