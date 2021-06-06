كلب مخلص ينقذ طفلة من الغرق

جدة - نرمين السيد - وبينما يتم تربية بعضها لأغراض مثل الحراسة والكشف عن المخدرات والمتفجرات، فإن بعض الأشخاص يوفرون لها كل سبل العيش داخل منازلهم بدافع إنسانى أو لأنهم يحبون وجودها بالقرب منهم من أجل التسلية، وفى جميع الأحوال تكون صفات الوفاء هى القاسم المشترك بينها.
وبحسب "سبوتنيك"، يظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية أحد الكلاب وهو يقوم بإنقاذ طفلة كادت تسقط داخل المياه أثناء وقوفها على شاطئ أحد الأنهار.
وتقول الشبكة الصينية إن الفتاة كانت تلعب بالقرب من الشاطئ، لكنها اقتربت منه حتى أصبحت على حافة المياه، وهو ما جعل الكلب يتحرك نحوها بسرعة كبيرة لينقذها من الغرق.
ويظهر الفيديو قيام الكلب بسحب الطفلة من ثيابها إلى الخلف حتى أبعدها عن المياه قبل أن يذهب لشاطئ النهر، ويلتقط لعبة طافية على سطح الماء كانت الطفلة تحاول الوصول إليها.
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