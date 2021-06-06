مايكروسوفت تلقى باللائمة على خطأ بشرى فى حجب صورة رجل الدبابة بميدان تيانان

جدة - نرمين السيد - ألقت شركة مايكروسوفت اليوم السبت باللائمة على "خطأ بشرى عرضى" بسبب عدم عرض محركها للبحث "Bing" نتائج صور أثناء البحث عن صورة "رجل دبابة"ـ لفترة وجيزة، فى ذكرى أحداث ميدان تيانانمين ببكين فى عام 1989.





وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن المستخدمين فى أجزاء مختلفة من العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة، قالوا أمس إنه لم تظهر أى نتائج للصور عند البحث عن مصطلح "رجل الدبابة".

ويشير مصطلح "رجل الدبابة" إلى الصورة الرمزية للمواجهة بين مدنى مجهول وسلسلة من الدبابات العسكرية تغادر ساحة تيانانمين فى بكين بعد حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. وأصبحت الصورة رمزا للتحدى فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أن قام صحفيون بإبلاغ الشركة، قالت مايكروسوفت فى بيان إن المشكلة كانت "بسبب خطأ بشرى عرضى وتم حلها". وبعد ساعات، أعاد محرك البحث صور "رجل دبابة".

ولم توضح الشركة ماهية الخطأ البشرى أو كيف حدث. كما أنها لم تذكر عدد فريق تطوير " Bing" التابع لها فى الصين. ويقع أكبر مركز بحث وتطوير للشركة خارج الولايات المتحدة فى الصين.

وتطلب السلطات الصينية من محركات البحث والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى العاملة داخل البلاد فرض رقابة على الكلمات الرئيسية والنتائج التى تعتبر حساسة سياسيا أو منتقدة للحكومة الصينية.

وتم حظر الإشارات إلى أحداث ميدان تيانانمين فى عام 1989 فى الصين، وكذلك الصور المتعلقة بالحدث، مثل "رجل الدبابة".

يعد محرك بحث "Microsoft Bing" أحد محركات البحث الدولية القليلة التى تعمل فى الصين، حيث تلتزم بقوانين الرقابة المحلية وتتنافس مع محركات البحث الصينية الأكبر حجما مثل "Baidu" و"Sogou".

وخرجت شركة "Google" المنافسة من السوق الصينية فى عام 2010 بعد أربع سنوات من التشغيل بعد خلافات حول الرقابة وهجوم قرصنة كبير تعتقد Google أن مصدره الصين.