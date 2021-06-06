صور- فساتين الأفراح مفتوحة الظهر.. من أشهر صيحات الموضة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتختلف شكل موديلات الظهر المفتوح فمنها الدائرية وغيرها المفتوحة على شكل v أو المربعة. وتفضل الكثير من الفتيات نوعية فساتين الزفاف التى بأكمام طويلة من الدانتيل مع تنورة منفوشة وظهر مفتوح بشكل دائرى، لما يرونه البعض بأنه يمنح إطلالة أنيقة وجذابة. وتستعين بعض العرائس بفساتين الزفاف التى بظهر مفتوح منها الفستان المفتوح التى بحمالات وفستان منفوش بقصة الكورسيه مع أكمام مطرزة بالورد. ومن بين الفساتين التى بظهر مفتوح، تلك المصحوبة بأكمام طويلة ومنسدلة مع ذيل طويل وظهر مفتوح على شكل v، وغيره من الفساتين الأخرى.

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