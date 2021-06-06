كالعادة.. هاشتاج صباحك ومطرحك ويونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، احتلاله التريند الأول عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وغرد قائلا: "من قبل بداية حلقتنا #صباحك_ومطرحك_ويونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، صباحكوا كله خير وسعادة".

وقدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.