ميزة جديدة فى تويتر تزيد من خصوصية مستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتسمى ميزة تويتر الجديدة "Change who can reply"، والتى تساعد المستخدمين فى التحكم بشكل أكبر فى خصوصية حساباتهم الشخصية عبر "تويتر".
وستسمح الميزة بتغيير من يمكنه الرد فى تويتر للمستخدمين بإتاحة الردود فقط للمتابعين الذين يفضلونهم بالإضافة إلى القدرة على منع المتابعين الآخرين من التعليق أو الرد على تغريداتهم، بحسب موقع "9to5Google".
وتساعد ميزة تويتر الجديدة فى التحكم فى التعليقات التى تحمل الإساءة أو العنصرية، كما يمكن تفعيل الميزة بمجرد نشر التغريدات.
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