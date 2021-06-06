صور- أناقة وبساطة عارضة الأزياء الأسترالية آبى كورنيش

جدة - نرمين السيد - وبدأت الممثلة الأسترالية آبى كورنيش، مسيرتها الفنية عام 1997، وظهرت فى مسلسل "مستشفى الأطفال". وعملت كورنيش كعارضة أزياء وتألقت وأصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى أستراليا. آبى كورنيش هى ابنة من ضمن خمسة لأب مزارع ببلدة وادى هنتر، وشقيقتها الكبرى هى الممثلة إيزايبل كورنيش. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" بنشر إطلالاتها الأنيقة بملامحها الجذابة، والتى تنال بها إعجابهم.

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