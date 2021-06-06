بيكيه.. يمنح لأمه من الفضاء صورة لمحافظة مصرية على شكل قلب

جدة - نرمين السيد - والتقط الرائد الفرنسى، الذى يدعى "توماس بيكيه" منذ أيام، صورة من الفضاء لإحدى محافظات مصر، والتى ظهر فيها شكل قلب وسط الصحراء، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وأراد بمناسبة عيد الأم الفرنسى منحها صورة فضائية لمحافظة "الفيوم"، ونشر عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "أرى بوضوح شكل قلب وأنا أطير فوق واحة كبيرة جنوب القاهرة، وهى فى الواقع واحدة من أقدم أنظمة الرى وإدارة المياه المستدامة فى تاريخ البشرية، عيد ميلاد سعيد لجميع الأمهات وخاصة لوالدتى".

وأعرب عن حبه لمصر ولجغرافيتها على وجه الخصوص، حيث يهتم دائما بنشر صور النيل والدلتا ومغازلتهما لموقعهما الفريد.