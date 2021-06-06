تندر تطرح لمستخدميها ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويسمح "تندر"، لمستخدميه بتحديد جهات الاتصال التى يرغبون فى حظرها، وذلك لا يجعل هؤلاء يظهرون لدى المستخدم والعكس. ويمكن للمستخدمين إما تحميل قائمة جهات الاتصال الكاملة الخاصة بهم إلى تطبيق "تندر" أو إضافتها بشكل فردى، وفقا لـ "سبوتنيك". وأوضحت الشركة أنه يمكن للأشخاص إلغاء حظر أو إلغاء الاتصال بقائمة جهات الاتصال الخاصة بهم فى أى وقت. وتابعت مشيرة إلى أنه لن يتم إعلام جهات الاتصال المحظورة بأنه تم حظرها، وفي حال قيام الشخص المحظور بتغيير رقم هاتفه وانضم إلى "تندر" فسيعود حسابه للظهور مجددا على المنصة.

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