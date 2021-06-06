الاستلقاء فى الشارع.. تحدى جديد يعرض حياة المراهقين للخطر

جدة - نرمين السيد - وفوجئ أهالى بلدية دوفيرا بمقاطعة كريمونا بشمال إيطاليا، باستلقاء الكثير من المراهقين وسط الطريق انتظارا لمرور سيارة مسرعة، لينتشر التحدى على السوشيال ميديا.

ويسمى التحدى بـ"planking challenge"، ويتمثل فى الاستلقاء على البطن بمنتصف الطريق، فيما يكون الذراعان ممدودان بجانب الجسم، انتظارا لمرور سيارة قبل التحرك من أمامها فى اللحظة الأخيرة، وفقا لما جاء فى "العين" الإماراتى.

وناشدت عمدة دوفيرا، ميركزو باولو سينيورونى، المواطنين بعدم ممارسة التحدى، كما تم تفعيل الخدمات الليلية للشرطة المحلية فى المنطقة لتجنب تكرار هذا النوع من التحديات الخطرة، وفقا لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا".