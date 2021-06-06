فيديو.. من أجل تحقيق حلمها.. فتاة تحول أتوبيس إلى منزل متنقل

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مواجهة مشكلة السكن والبحث عن حلول خارج الصندوق، أقدمت يارا شلبى متسابقة رالى، على صنع أتوبيس متنقل، مؤكدة أن فكرة الأتوبيس جاءت لها من ممارسة الرياضة.
وأضافت يارا، فى تصريح لـ دوت الخليج: "كان نفسى أعمل كرفان زى البيت، وتجهيزه بجميع وسائل المعيشة من مياه وكهرباء وصرف، ويكون مستقل بذاته"، منوهة إلى أن التكلفة ليست كبيرة، لافتة إلى أنها أشترت أتوبيس موديل 1997 بـ100 ألف جنيه، وتم تجهيزه بـ100 جنيه، كما أجرت تعديلات على الأتوبيس ليكون قابل للعيش فيه.
وقال إسلام فرحات مصمم الأتوبيس، إن هناك بعض الصعوبات التى واجهته أثناء التصميم مثل السقف فتم تعليه السقف وأعمال العزل.
وأوضح أن الأتوبيس به 3 مصادر للكهرباء "طاقة شمسية وبنزين ومصدر كهربى خارجى".
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